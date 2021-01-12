Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником

«Прокуратура Российской Федерации занимает особое место в системе государственных органов и по праву является одним из важнейших конституционных правоохранительных институтов нашего государства», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, «охранять законность и правопорядок — одна из самых почетных и ответственных миссий. И сегодня мы чествуем людей долга и чести, стоящих на страже защиты государства, общества и конкретного человека».

«В прокуратуре Республики Ингушетия работают высококвалифицированные специалисты, которых всегда отличали принципиальность, честность и верность долгу. Сегодня, следуя славным традициям своих предшественников, они успешно решают служебные задачи, вносят достойный вклад в обеспечение стабильности в регионе», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он выразил уверенность, что богатый опыт и преданность делу работников ведомства, а также четкая и слаженная работа будут и впредь способствовать успешному решению сложных, многогранных и ответственных задач, стоящих перед прокуратурой.

«В этот знаменательный день выражаю огромную благодарность ветеранам ведомства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение молодых специалистов. Желаю всем сотрудникам прокурорского корпуса Республики Ингушетия крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству», — отметил Калиматов.

Напомним, российская прокуратура ведет свою историю с указа императора Петра I, учредившего при правительственном Сенате 12 января 1722 года пост генерал-прокурора.