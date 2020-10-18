Калиматов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Он отметил, что расширение дорожной сети является одним из приоритетов стратегии развития Ингушетии. Во многом от состояния дорожно-транспортной сети зависят перспективы экономического и социального развития региона, его инвестиционная привлекательность и качество жизни людей.

«Благодаря вашему труду и профессионализму в республике не только ведется строительство и реконструкция автодорог, но и создаются дорожные магистрали и инженерные сооружения на уровне современных стандартов, что способствует успешному решению задач социально-экономического развития региона», — говорится в обращении.

По словам руководителя субъекта, сегодня перед дорожниками стоят многоплановые и ответственные задачи — строительство новых магистралей и мостов, обеспечение надежного и безопасного автомобильного сообщения.

Он выразил уверенность, что их богатый опыт и ответственный подход к работе будут способствовать успешному решению всех поставленных задач и дальнейшему развитию дорожного хозяйства республики.

«Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов на благо нашей республики и страны», — подчеркнул Глава республики.

Профессиональный праздник «День работников дорожного хозяйства» отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом Президента России от 23 марта 2000 года.

До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства справляли свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта.