Поздравление

Калиматов поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил «за сильную страну»

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Президент России Владимир Путин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. ⁣⁣⠀

Руководитель субъекта пожелал главе государства «дальнейших успехов в государственных делах на благо России, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия».⁣⁣⠀

«Спасибо за сильную страну!» — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Как сообщил накануне пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, первую половину дня 7 октября Владимир Путин посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их запланировано больше десятка. Остаток дня он по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.

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