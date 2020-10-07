Калиматов поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил «за сильную страну»

Руководитель субъекта пожелал главе государства «дальнейших успехов в государственных делах на благо России, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия».⁣⁣⠀

«Спасибо за сильную страну!» — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Как сообщил накануне пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, первую половину дня 7 октября Владимир Путин посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их запланировано больше десятка. Остаток дня он по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.