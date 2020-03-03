Калиматов поздравил премьер-министра Мишустина с днем рождения

«Желаю успехов в государственных делах на благо России, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.

Доктор экономических наук.

Занимал различные должности в государственных и коммерческих структурах. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Действительный государственный советник налоговой службы второго ранга.

Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.