Поздравление

Калиматов поздравил премьер-министра Мишустина с днем рождения

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Михаил Мишустин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения.

«Желаю успехов в государственных делах на благо России, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.

Доктор экономических наук.

Занимал различные должности в государственных и коммерческих структурах. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Действительный государственный советник налоговой службы второго ранга.

Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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