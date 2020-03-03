Калиматов поздравил премьер-министра Мишустина с днем рождения
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения.
«Желаю успехов в государственных делах на благо России, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования», в 1992 году — аспирантуру этого вуза.
Доктор экономических наук.
Занимал различные должности в государственных и коммерческих структурах. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Мишустин — автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Действительный государственный советник налоговой службы второго ранга.
Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.