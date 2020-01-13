Дата

Калиматов поздравил представителей печатных СМИ с профессиональным праздником

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Руководитель региона считает, что «этот праздник объединяет всех, кто своим каждодневным созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство».

«Журналистский труд очень важен, уважаем и востребован во все времена. Именно работники СМИ несут людям информацию, позволяющую ориентироваться в современных условиях, помогают находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности. От них порой требуется не только высочайшее мастерство, профессиональное чутье и активная жизненная позиция, но и гражданское мужество, готовность ради правды рисковать своей жизнью», — отметил Калиматов.

По его словам, сегодня в журналистике Ингушетии работают высокопрофессиональные сотрудники. Это — яркие, талантливые, компетентные и преданные своему делу люди, которых всегда отличают принципиальность, четкая гражданская позиция.

«Выполняя ответственную миссию — информируя жителей республики, вы не только освещаете и анализируете происходящие события, но и даете им возможность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные для наших граждан проблемы», — сказал Глава республики.

Он поблагодарил журналистов за верность своему призванию и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.

«В день вашего профессионального праздника желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Счастья и благополучия вам и вашим родным и близким», — пожелал руководитель субъекта.

13 января в нашей стране традиционно отмечается День российской печати. Дата была установлена постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На сайте Госуслуг исправили некорректное определение населенных пунктов Ингушетии
Четыре ингушских спортсмена примут участие в чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске
В Ингушетии создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Осужденные по делу об участии в протестах боец ММА Плиев и активист Ажигов вышли на свободу
Премьер Ингушетии Суриков поздравил журналистов с Днем российской печати
Трём молодым семьям в Назрановском районе Ингушетии была оказана финансовая поддержка в рамках госпрограммы
В Назрановском районе проведена проверка частных детских садов
Лида Плиева назначена руководителем комитета архитектуры и градостроительства Ингушетии
В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков на более современные
В Сунженском районе Ингушетии устранили порывы на водопроводных сетях
В Ингушетии подвели итоги шахматного турнира имени Эрнесто Инаркиева

Главное

Яндекс.Метрика

 