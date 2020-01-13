Калиматов поздравил представителей печатных СМИ с профессиональным праздником

Руководитель региона считает, что «этот праздник объединяет всех, кто своим каждодневным созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство».

«Журналистский труд очень важен, уважаем и востребован во все времена. Именно работники СМИ несут людям информацию, позволяющую ориентироваться в современных условиях, помогают находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности. От них порой требуется не только высочайшее мастерство, профессиональное чутье и активная жизненная позиция, но и гражданское мужество, готовность ради правды рисковать своей жизнью», — отметил Калиматов.

По его словам, сегодня в журналистике Ингушетии работают высокопрофессиональные сотрудники. Это — яркие, талантливые, компетентные и преданные своему делу люди, которых всегда отличают принципиальность, четкая гражданская позиция.

«Выполняя ответственную миссию — информируя жителей республики, вы не только освещаете и анализируете происходящие события, но и даете им возможность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные для наших граждан проблемы», — сказал Глава республики.

Он поблагодарил журналистов за верность своему призванию и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию.

«В день вашего профессионального праздника желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Счастья и благополучия вам и вашим родным и близким», — пожелал руководитель субъекта.

13 января в нашей стране традиционно отмечается День российской печати. Дата была установлена постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I.