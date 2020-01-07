Калиматов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

В своем обращении он отметил, что «этот светлый праздник, символизирующий торжество добра над злом, проповедует высокие нравственные ценности: человеколюбие, милосердие, справедливость, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои жизни».

«Праздник Рождества Христова вобрал в себя идеал высокого гуманизма и духовности, олицетворяет один из прекраснейших образцов христианской традиции, дающей людям надежду и веру, помогающей преодолевать жизненные трудности», — считает руководитель региона.

По его словам, уважение традиционных религиозных праздников прочно вошло в жизнь многонационального народа Ингушетии. Представители разных народов и религий издавна живут здесь в гармонии и согласии, уважают культуру и духовные ценности других народов.

Калиматов выразил уверенность, что «высокие идеи христианства будут способствовать укреплению веры и духовному укреплению Великой России».

Глава Ингушетии пожелал православным «здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях».

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю).