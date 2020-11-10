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Калиматов поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел России

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил правоохранителей и ветеранов МВД с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел России.

«На протяжении многих лет органы внутренних дел Республики Ингушетия являются надежным гарантом спокойствия и безопасности жителей региона.
Вы — представители нелегкой и мужественной профессии, которая требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера. Находясь на страже общественного порядка, вам приходится решать сложные и ответственные задачи. Вы круглосуточно несете свою нелегкую службу и ведете большую профилактическую работу среди населения», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, сегодня в органах внутренних дел Ингушетии «работают настоящие профессионалы своего дела, для которых понятия: долг, честь, справедливость и мужество не просто слова, а жизненные принципы. И мы по праву гордимся нашими ребятами, которые достойно несут свою службу, преумножая славу органов внутренних дел, являются образцом личной порядочности и принципиальности».

Руководитель субъекта поблагодарил их за образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения спокойствия и мирной жизни наших граждан.

Также он выразил «искреннюю признательность старшему поколению, ветеранам органов внутренних дел за их нелегкую и самоотверженную службу на благо нашей Родины и за то, что передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт новому поколению защитников правопорядка».

Калиматов пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в деле служения Отечеству, а также счастья, добра, благополучия.

День сотрудника органов внутренних дел установлен указом Президента России в 2011 году. До реформы МВД, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год — Днем милиции.

Прародительницей современной полиции считают службу охраны общественного порядка, созданную в 1715 году по указу Петра I, отмечает ТАСС.

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