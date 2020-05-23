Калиматов поздравил мусульман с праздником Ид аль-Фитр и призвал жителей Ингушетии отметить его в кругу семьи

«Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан, в который Всевышним Аллахом был ниспослан Коран — разъяснение прямого пути и различий между добром и злом, послание, ставшее руководством для миллионов людей», — отметил Калиматов в своем праздничном обращении.

По его словам, благословенный месяц Рамадан укрепил искреннюю любовь мусульман к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), она наполнила их сердца.

«Вечные истины Ислама во все времена поддерживали людей в горе и радости, возвращали надежду, помогали обрести веру. Вера во Всевышнего помогала нашему народу преодолевать тяжелые испытания, выпавшие на его долю, сохранять обычаи и традиции предков. Вот и в это нелегкое время, которое мы переживаем, сердца наших людей были открыты для совершения богоугодных дел, преисполнены милости и сострадания к сиротам, одиноким и больным людям, ко всем, кто нуждается в помощи и поддержке», — подчеркнул Глава республики.

Об этом нельзя забывать и по завершении Рамадана, считает он. Как и о том, что мужья, отцы, братья и сыновья, обладающие достаточным для этого здоровьем, обязаны заботиться о своих семьях. Ведь содержание семьи является одним из самых благих поступков. Человек, расходующий средства на ее обеспечение, получает огромное вознаграждение. И за отказ от этого нужно будет держать ответ перед Всевышним.

«За последний период в республике проведено огромное количество акций поддержки малоимущих. Самые лучшие человеческие качества были проявлены участниками республиканской акции «Мехка сагIа», в ходе которой более 10 тысяч малообеспеченных семей получили продуктовые наборы. Ощутимым подспорьем в это непростое время практически для каждой семьи в Ингушетии стали меры поддержки граждан, осуществляемые по указу Президента России Владимира Владимировича Путина», — напомнил руководитель субъекта.

Калиматов отметил, что в период поста человек духовно очищается, учится контролировать себя. Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению трудностей, содействует единению людей.

«Все эти качества нам особенно необходимы сейчас, когда мы находимся в условиях самоизоляции. Еще раз прошу с пониманием относиться к установленным ограничениям, строго исполнять рекомендацию — оставаться дома. Ради здоровья и безопасности лично своей и всех окружающих, давайте проявим здравомыслие, прислушаемся к мнению алимов и отложим до лучших времен посещение родственников в дни праздника разговения Мархаш», — призвал Глава Ингушетии.

Он пожелал всем жителям республики, чтобы Всевышний принял их пост и все богоугодные деяния, и этот светлый и радостный праздник принес в каждый дом счастье, добро, благополучие и процветание, укрепил души в стремлении к совершенству и благочестию в делах и помыслах.