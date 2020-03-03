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Калиматов поздравил литераторов Ингушетии с Всемирным днем писателя

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил литераторов Ингушетии с профессиональным праздником — Всемирным днем писателя.

«Литературное творчество несет в себе высокие идеи добра, справедливости, долга и чести. Писатели, поэты были и остаются совестью своего народа, своего времени. Их просветительская деятельность играет огромную роль в культурной и общественной жизни республики и страны в целом, развивает и укрепляет традиции отечественной литературы. Проникнутые духом гуманизма и любви к родной земле, они задают нравственные ориентиры многим поколениям», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, Ингушетия «богата своим литературным наследием, выдающимися земляками, которые посвятили себя писательскому труду, с энтузиазмом прославляя величие Родины, своего народа».

«Богатство истории с самобытными обычаями и традициями ингушского народа бережно сохраняется и передается из поколения в поколение благодаря вам — нашим писателям. И в этот праздничный день примите слова глубокой признательности за ваш созидательный труд, за талант и мастерство, за бесконечную преданность выбранному делу», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал писателям творческого долголетия, удачи и новых творческих достижений.

Напомним, Всемирный день писателя решено было учредить на 48-м съезде писательского клуба. С тех пор, а именно с 3 марта 1986 года, эта дата стала памятной для писателей со всего мира.

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