Калиматов поздравил ингушских студентов с праздником

По его словам, этот праздник связан с каждым, кто был студентом, кто еще сохранил в душе жажду получения новых знаний и опыта. Праздник молодости, оптимизма, смелых планов и начинаний, он напоминает о счастливом и незабываемом периоде в жизни каждого человека.

«Радует, что молодежь Ингушетии с каждым годом профессионально растет и развивается, добивается заметных результатов в науке, производстве, искусстве, спорте, активно участвует в самых значимых мероприятиях международного, всероссийского и окружного масштабов», — отметил Калиматов.

«Вы яркие, талантливые и увлеченные люди. Вы — наш главный интеллектуальный и творческий ресурс. Именно вам в скором будущем предстоит решать большие серьезные задачи по дальнейшему развитию нашей республики. А мы всегда готовы поддержать вас, содействовать в реализации ваших творческих и научных планов», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал студентам «идти только вперед к новым знаниям и достижениям» и чтобы их жизнь была «счастливой, яркой и насыщенной только положительными эмоциями».

Напомним, 25 (12 — по старому стилю) января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета — ныне МГУ имени Ломоносова.

В конце XIX века император Николай I издал указ об утверждении 25 января официального праздника — Дня студентов России.

С 1923 года 25 января некоторое время назывался Днем пролетарского студенчества. Единого праздника для студенчества в СССР не существовало.

Традиция торжеств в честь дня рождения МГУ была возрождена в 1992 году, когда университет возглавил Виктор Садовничий.

На государственном уровне праздник студентов был закреплен указом президента России Владимира Путина от 25 января 2005 года.