Поздравление

Калиматов поздравил Главу Карачаево-Черкесии Темрезова с днем рождения

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Глава КЧР Рашид Темрезов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил своего коллегу, руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с днем рождения.

«Уважаемый Рашид Бориспиевич, примите самые теплые и искренние пожелания! Пусть Вам сопутствует успех в Вашей деятельности по дальнейшему социально-экономическому развитию братской республики! От всей души желаю крепкого здоровья, творческой энергии, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент» и «финансы и кредит».

После окончания вуза работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт». Занимал должности коммерческого директора строительного управления, начальника управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».

В 2004 году был назначен генеральным директором республиканского государственного учреждения «Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики». Затем занимал должность гендиректора ОАО «Электротехническая компания».

С января 2010 года Рашид Темрезов — начальник федерального государственного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства».

26 февраля 2011 года был назначен врио президента Карачаево-Черкесии вместо подавшего в отставку Бориса Эбзеева. 1 марта 2011 года депутаты парламента КЧР утвердили его в должности руководителя республики.

В сентябре 2016 года Рашид Темрезов был переизбран Главой Карачаево-Черкесии сроком на 5 лет.

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