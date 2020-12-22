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Калиматов поздравил энергетиков Ингушетии с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.

«Энергетика — одна из стратегически важных отраслей отечественной экономики. От ее успешной работы и эффективного развития зависит надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан», — говорится в обращении руководителя региона.

По его словам, сегодня перед энергетиками Ингушетии стоят сложные задачи по техническому оснащению отрасли, дальнейшему развитию и эффективному функционированию энергетической системы и бесперебойному обеспечению электроэнергией жителей республики.

«Ваш труд заслуживает глубокого уважения. Он требует от вас высокой степени ответственности, профессионализма и дисциплины. От качества вашей работы зависит деятельность всех предприятий и объектов социальной сферы, комфорт и уют в домах жителей Ингушетии», — отметил Калиматов.

Глава республики выразил уверенность, что знания, накопленный опыт и ответственное отношение к делу энергетиков будут и впредь способствовать успешному решению стоящих перед отраслью задач.

Он пожелал работникам отрасли дальнейших профессиональных успехов и новых достижений на благо Ингушетии, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

Профессиональный праздник работников энергетической промышленности был утвержден еще в 1966 году. Дата 22 декабря была выбрана потому, что именно в этот день в 1920 году был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

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