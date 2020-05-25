Последний звонок

Калиматов поздравил более 7,5 тыс. выпускников школ Ингушетии с последним звонком

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил выпускников школ региона с последним звонком, «прозвучавшем» в формате онлайн в понедельник.

«Дорогие выпускники школ республики. Вот и завершился очередной учебный год. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием, желаю, чтобы вы все успешно сдали единый государственный экзамен и поступили в вузы», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, выпуск 2020 отличается от тех, что были прежде. Именно поэтому «он особенно запомнится вам. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране все масштабные мероприятия и главные праздники проводятся в формате флешмобов в режиме онлайн». ⁣⁣⠀
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«В Ингушетии сегодня был первый за всю историю последний звонок, который так прозвучал для 7697 выпускников наших школ. Да, он был без традиционных цветов, смеха и слез на школьных линейках, но это вынужденные меры. И я уверен, вы все отнеслись к ним с пониманием», — отметил Глава республики. ⁣⁣⠀
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«Сегодня также хочу отметить и поблагодарить всех преподавателей и родителей за созидательный труд и воспитание подрастающего поколения. У нас самая прилежная, умная и лучшая молодежь. Не сомневаюсь, что ваш задор, энергия, смелость помогут справиться с любыми задачами», — добавил Калиматов. ⁣⁣⠀

Напомним, сегодня в формате онлайн состоялась Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».

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