Отставка правительства

Калиматов пояснил причину отставки регионального правительства

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В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Основного закона Ингушетии и статьей 33 конституционного закона «О Правительстве Республики Ингушетия» указом Главы региона Махмуда-Али Калиматова республиканское правительство отправлено в отставку.

Уход с должности Константина Сурикова связан с семейными обстоятельствами, пояснили в пресс-службе Главы и правительства. 

«Во главе с Константином Юрьевичем региональное правительство за непродолжительный период добилось неплохих результатов, его деятельности приобрела черты организованности, планомерности, наметились пути динамичного развития республики. Я искренне благодарен ему за работу», — отметил Калиматов. 

Бывший премьер продолжит работу в команде Главы Ингушетии в качестве советника по инвестиционной политике.

Напомним, Суриков был назначен председателем правительства Ингушетии 12 сентября текущего года, до этого он занимал должность помощника-советника Главы республики.

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