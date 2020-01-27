Калиматов пояснил причину отставки регионального правительства

Уход с должности Константина Сурикова связан с семейными обстоятельствами, пояснили в пресс-службе Главы и правительства.

«Во главе с Константином Юрьевичем региональное правительство за непродолжительный период добилось неплохих результатов, его деятельности приобрела черты организованности, планомерности, наметились пути динамичного развития республики. Я искренне благодарен ему за работу», — отметил Калиматов.

Бывший премьер продолжит работу в команде Главы Ингушетии в качестве советника по инвестиционной политике.

Напомним, Суриков был назначен председателем правительства Ингушетии 12 сентября текущего года, до этого он занимал должность помощника-советника Главы республики.