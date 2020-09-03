Юбилей

Калиматов посетил выставку «Мы вместе», приуроченную к 250-летию единения Ингушетии с Россией

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Махмуд-Али Калиматов посетил выставку «Мы вместе», открывшуюся в Государственном музее изобразительных искусств региона в городе Карабулаке. Это одно из мероприятий программы празднования 250-летия единения Ингушетии и России, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В экспозицию вошло более 150 картин народных художников России и Ингушетии, живописцев — Мурата Полонкоева, Зелимхана Эсмурзиева, Хож-Ахмеда Имагожева, Дауда Оздоева, Исы Аушева, Башира и Айшат Даурбековых, Батыра Картоева, Багаудина Сагова.

В выставочном комплексе разместились графические произведения советских художников-графиков, тематические произведения из частных коллекций Султана Гадаборшева, Заремы Базиевой, а также работы участников и победителей республиканского конкурса на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства «Вместе с Россией».

Наряду с картинами на выставке демонстрируются и предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия, традиционные костюмы, созданные Юсупом Хамчиевым, Зурабом Гагиевым, Мадиной Албогачиевой, Аюпом Цуроевым. Айной и Асей Инаркиевыми, Магомедом и Баширом Кариевыми, Магомед-Баширом и Туханом Оздоевыми.

Глава региона поблагодарил организаторов за возможность приобщиться к искусству в исполнении талантливых соотечественников, отметив необходимость того, чтобы подобные выставки стали доброй традицией.

«Выставка показывает, что Ингушетии живет большое количество выдающихся культурных деятелей, художников, людей, которые работают в народном творчестве, народных промыслах. Необходимо, чтобы их знали. В наших планах впереди еще немало различных мероприятий — интересных, объединяющих людей, повышающий интерес к национальному искусству», — отметил Калиматов.

Напомним, в марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству.

Празднование юбилея было перенесено на осень текущего года из-за пандемии коронавируса.

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