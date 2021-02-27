Калиматов поручил обеспечить креслом-коляской ребенка с ограниченными возможностями и предоставить ему фотоотчет

Для оперативного решения проблем в администрацию были приглашены руководители профильных ведомств и главы муниципальных образований.

В частности, Айшат Муталиева из сельского поселения Экажево Назрановского района обратилась к Главе региона с вопросом получения коляски для дочери с ограниченными возможностями здоровья. Маленькая Малика состоит на учете в республиканском отделении Фонда социального страхования.

Кресло-коляска с учетом всех особенностей и нужд ребенка по поручению Калиматова будет предоставлена до 20 марта.

«Нужно ускорить проведение экспертиз, оформить все по закону, организовать процесс таким образом, чтобы матери, у которой лежачий ребенок, требующий ухода, не бегать по инстанциям и просить. Как сделаете — мне подробный отчет с фотографиями и документами. Если будут сложности, задержки, выделим средства из Национального фонда развития республики», — подчеркнул Глава Ингушетии.

С аналогичным обращением, но уже по лекарственному обеспечению противоэпилептическим препаратом для своего ребенка на прием пришла Пятимат Евлоева. По информации министерства здравоохранения региона, лекарство имеется в наличии, но для его назначения требуется решение медицинской комиссии. Калиматов поручил незамедлительно решить этот вопрос.

Заявитель Беслан Бузуртанов из поселка Восточный в городе Сунже обратился с просьбой улучшить водоснабжение. В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 2021 год запланировано строительство водопроводной сети в данной местности. По данным регионального Минстроя, проект водопровода протяженностью 6 км разработан, выделены средства в размере 16 млн рублей, аукцион на его реализацию объявлен со сроком исполнения до сентября текущего года.

Помимо этого, в поселке слабое энергоснабжение, которое работает с постоянными перебоями. По словам представителя "Россети Северный Кавказ«— «Ингушэнерго» Рамазана Торшхоева и врио мэра Сунжи Аслана Умарова, трансформатор вышел из строя, на данный момент находится в ремонте и в понедельник 1 марта будет установлен.

«По водоснабжению поселка мне 20 августа письменно доложить о выполненных работах. А до тех пор администрации муниципалитета нужно обеспечить подвоз воды, если это необходимо», — указал Калиматов.

Также Бузуртанов отметил, что в поселке не хватает школы и ДОУ, запрос на строительство которых по поручению Главы региона будет включен в план на 2022-2023 годы. Кроме того, добровольцам из числа жителей будут предоставлены саженцы для озеленения района новостроек.

В перечень обращений к Главе республики также вошли вопросы оказания помощи в улучшении жилищных условий, строительстве дороги, социальных объектов (школ, спорткомплексов) в различных селах и городах региона, ремонте ветхих коммунальных сетей и другие.

Обращение каждого заявителя Калиматов изучил детально и внимательно. Относительно вопросов, относящихся к инфраструктуре, он отметил, что лично посетит объекты, упомянутые в заявлениях, и проверит качество проведения работ, говорится в релизе.