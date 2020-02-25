Калиматов поручил чиновникам представить предложение по обновлению генплана города Сунжи

Поручение было дано в ходе поездки в Сунжу, где руководитель субъекта осмотрел дом культуры и прилежащую к нему территорию парка культуры и отдыха.

Оба объекта являются одними из самых старых центров досуга для жителей республики. Здание ДК построено в 1949 году, параллельно с ним на озелененной площадке был основан и главный парк.

По словам директора дома культуры Айшат Матиевой, особенностью учреждения, помимо проводимых здесь мероприятий и обучающих кружков, является школа ингушских адатов. Ее открыли с целью сохранения и укрепления ингушских обычаев и традиций, а также привития их носителям, молодым людям, лучших нравственных качеств. Курс обучения состоит из тринадцати лекций в течение трех месяцев.

Калиматов поинтересовался уровнем оснащенности учреждения и перечнем существующих проблем. В целом приоритетные задачи для полноценного функционирования центров культурно-массовой и просветительской работы, как отмечалось руководителем субъекта и ранее, — обеспечение материально-технической базы и штата компетентных сотрудников.

«Я здесь рос и знаю наш Дворец культуры, хорошо знаком с этими стенами — они знали лучшие времена. Зданию необходим качественный капитальный ремонт», — отметил Глава республики.

По его словам, центральный сквер также нуждается в реконструкции и дополнительном озеленении. Он напомнил представителям муниципальных администраций Сунжи и Сунженского района, что ранее территория парка была значительно больше, а земли, на которых когда-то находился амфитеатр, переданы в пользование частному лицу.

«Установите законность решения по продаже площади городского парка и найдите решение, которое удовлетворит обе стороны — и частное лицо, и жителей города, его детей и молодежь. Речь идет об интересах наших детей и о том, в каких условиях они растут», — подчеркнул Калиматов.

По итогам проверки он поручил главам муниципалитетов представить предложение по обновлению генерального плана города, согласно которому застройка, реконструкция и любое освоение территорий в коммерческих целях в муниципальном образовании будет под строгим контролем. Предпочтение при этом всегда будет отдаваться социальным объектам и паркам.

«Мы уже знаем достаточно случаев в наших городах и селах, когда больницы, школы, сады строились в труднодоступных местах. Эту практику мы прекратим», — заключил руководитель региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.