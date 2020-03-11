Нацпроекты

Калиматов попросил Кобылкина оказать содействие в строительстве комплексов по переработке ТКО

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обсудили ход реализации в регионе национального проекта «Экология».

Калиматов обратился к Коблыкину с просьбой рассмотреть возможность включения в нацпроект «Экология» следующих мероприятий: по направлению «Чистая страна» — ликвидацию свалки в городе Малгобеке; по направлению «Комплексная система обращения с ТКО» — создание 3-х мусоросортировочных комплексов и 2-х комплексов по переработке отходов.

Кроме того, важным для республики и жителей является вопрос экологической реабилитации водных объектов, строительство очистных сооружений.

Министр заверил руководителя субъекта, что все озвученные предложения будут переданы ответственным структурам Минприроды России для проработки и исполнения, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, республика входит в список субъектов, где в 2020 году планируется проведение ряда мероприятий по восстановлению и реабилитации прудов в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МВД по Ингушетии призывает жителей сообщать, где «торгуют смертью»
Владимир Путин выступил против продления срока для действующего Президента России
Жителя Ингушетии оштрафовали за разжигание межнациональной розни
Правоохранители Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом
Госдума приняла в основном чтении законопроект о поправке к Конституции России
Ансамбль «Ингушетия» и Сибирский русский хор представят совместную программу в Москве
Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России
Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Мухаммед Дзангиев выступит на всероссийских соревнованиях по ММА
Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Правнуки победителей»
В Ингушском государственном университете прошло мероприятие «День карьеры»

Главное

Яндекс.Метрика

 