Калиматов попросил Кобылкина оказать содействие в строительстве комплексов по переработке ТКО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обсудили ход реализации в регионе национального проекта «Экология».
Калиматов обратился к Коблыкину с просьбой рассмотреть возможность включения в нацпроект «Экология» следующих мероприятий: по направлению «Чистая страна» — ликвидацию свалки в городе Малгобеке; по направлению «Комплексная система обращения с ТКО» — создание 3-х мусоросортировочных комплексов и 2-х комплексов по переработке отходов.
Кроме того, важным для республики и жителей является вопрос экологической реабилитации водных объектов, строительство очистных сооружений.
Министр заверил руководителя субъекта, что все озвученные предложения будут переданы ответственным структурам Минприроды России для проработки и исполнения, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Напомним, республика входит в список субъектов, где в 2020 году планируется проведение ряда мероприятий по восстановлению и реабилитации прудов в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».