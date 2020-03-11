Калиматов попросил Кобылкина оказать содействие в строительстве комплексов по переработке ТКО

Калиматов обратился к Коблыкину с просьбой рассмотреть возможность включения в нацпроект «Экология» следующих мероприятий: по направлению «Чистая страна» — ликвидацию свалки в городе Малгобеке; по направлению «Комплексная система обращения с ТКО» — создание 3-х мусоросортировочных комплексов и 2-х комплексов по переработке отходов.

Кроме того, важным для республики и жителей является вопрос экологической реабилитации водных объектов, строительство очистных сооружений.

Министр заверил руководителя субъекта, что все озвученные предложения будут переданы ответственным структурам Минприроды России для проработки и исполнения, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, республика входит в список субъектов, где в 2020 году планируется проведение ряда мероприятий по восстановлению и реабилитации прудов в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».