Калиматов подписал закон о налоге на профессиональный доход

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал республиканский закон о введении на территории республики специального налога режима «Налог на профессиональный доход». Он вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщатся на сайте регионального парламента, законопроект был подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 ФЗ 2 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ.

«Новый налоговый режим позволит самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность, применяя пониженную налоговую ставку в размере 4% (в отношении доходов, полученных от реализации товаров физическим лицам) или 6% (в отношении доходов, полученных от реализации товаров юридическим лицам)», — сказано в сообщении.

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