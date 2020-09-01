Калиматов подписал закон о налоге на профессиональный доход

Как сообщатся на сайте регионального парламента, законопроект был подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 ФЗ 2 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ.

«Новый налоговый режим позволит самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность, применяя пониженную налоговую ставку в размере 4% (в отношении доходов, полученных от реализации товаров физическим лицам) или 6% (в отношении доходов, полученных от реализации товаров юридическим лицам)», — сказано в сообщении.