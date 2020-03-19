Калиматов подписал Указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса в Ингушетии

«Согласно указу гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и возвратившимся в республику, при появлении первых респираторных симптомов рекомендовано незамедлительно обращаться за помощью на дому без посещения медицинских организаций», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы и правительства.

По его словам, Калиматов призвал их соблюдать правила постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Кроме того, работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела сотрудникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой, оказывать работника содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Региональному Минздраву Калиматов дал указания организовать работу медучреждений с безотлагательным оказанием медпомощи на дому, лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирсной инфекции, и пациентам старше 60 лет. Для этого Глава республики поручил усилить выездную амбулаторную службу сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами организаций высшего образования.

Правительству поручено осуществлять контроль за исполнением указа, проводить мониторинг ситуации.

Ранее власти закрыли на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения и спорткомплексы.

Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе Калиматова оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ингушетии на самоизоляции находятся 14 человек. Заразившихся коронавирусом нет. Для предотвращения нехватки муки и искусственного завышения ее стоимости на данный товар по инициативе Главы Ингушетии в Назрани с 19 марта развернуты пункты реализации муки местных производителей по сниженной фиксированной цене.