Калиматов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и добросердечность

На своей странице в Instagram он написал, что число официально зарегистрированных волонтеров в Ингушетии увеличивается ежедневно и уже приближается к пяти тысячам. А активных добровольцев еще больше, ведь взаимопомощь, совместное проведение важных мероприятий, поддержка тех, кто в этом нуждается — в ингушских традициях.

«Волонтеры принимают участие в организации массовых экологических, образовательных, спортивных и культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь пожилым, социально незащищенным и попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, помогают в случаях ЧС», — отметил Калиматов.

По его словам, волонтеры задействованы в сфере охраны здоровья и работе донорских центров, в проводах паломников, в проведении крупных республиканских форумов и межрегиональных состязаний.

«В этом году наши волонтеры проявили себя в организации празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией, в природоохранных акциях, поддерживали людей, находящихся на самоизоляции в период карантина», — подчеркнул Глава республики, выразив молодым людям признательность за такую позицию.

Напомним, что с 2017 года, согласно указу Президента, в России отмечается День добровольца (волонтера). Выбор даты пал 5 декабря, когда отмечается Международный день добровольцев, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН.