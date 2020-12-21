Литература

Калиматов передал Национальной библиотеке региона сборник книг «Наркомат финансов СССР в годы ВОВ»

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов передал в дар Национальной библиотеке республики сборник в девяти томах «Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны» и коллекционный альбом детского и взрослого рисунка, преподнесенные ему от федерального казначейства руководителем регионального управления ведомства Ильясом Угурчиевым.

Книги изданы в этом году в рамках мероприятий празднования 75-летия Победы в ВОВ. На их страницах приведены редкие материалы, составленные на основе многочисленных источников, в том числе воспоминаний родных и близких, и отражена роль финансовых органов различных регионов страны в 1941–1945 годы и их неоценимый вклад в победу над врагом.

Первые два тома посвящены деятельности финансовых органов СССР, государственному бюджету, мобилизации финансовых ресурсов. Третий и четвертый — 4-й дивизии народного ополчения города Москвы.

В книгах с пятой по седьмую, получивших название «Вставай, страна огромная», размещены информационные и архивные материалы о регионах в годы войны. В частности, в пятом томе опубликованы вступительное слово Главы Ингушетии и статьи «Регион в годы войны», «Наши герои».

Восьмой том — о воинах-финансистах, в девятом собраны рассказы сотрудников федерального казначейства об участниках боевых действий и тружениках тыла.

По словам Калиматова, сборник — обширное собрание ценной исторической информации, и подарок, приобщение к которому должно быть доступно всем жителям, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году
Размер материнского капитала в 2021 году увеличится
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова
Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур
Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи
В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 130 человек
В Карабулаке приняли городской бюджет на следующий год

Главное

Яндекс.Метрика

 