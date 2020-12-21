Калиматов передал Национальной библиотеке региона сборник книг «Наркомат финансов СССР в годы ВОВ»

Книги изданы в этом году в рамках мероприятий празднования 75-летия Победы в ВОВ. На их страницах приведены редкие материалы, составленные на основе многочисленных источников, в том числе воспоминаний родных и близких, и отражена роль финансовых органов различных регионов страны в 1941–1945 годы и их неоценимый вклад в победу над врагом.

Первые два тома посвящены деятельности финансовых органов СССР, государственному бюджету, мобилизации финансовых ресурсов. Третий и четвертый — 4-й дивизии народного ополчения города Москвы.

В книгах с пятой по седьмую, получивших название «Вставай, страна огромная», размещены информационные и архивные материалы о регионах в годы войны. В частности, в пятом томе опубликованы вступительное слово Главы Ингушетии и статьи «Регион в годы войны», «Наши герои».

Восьмой том — о воинах-финансистах, в девятом собраны рассказы сотрудников федерального казначейства об участниках боевых действий и тружениках тыла.

По словам Калиматова, сборник — обширное собрание ценной исторической информации, и подарок, приобщение к которому должно быть доступно всем жителям, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.