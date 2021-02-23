Калиматов ознакомился с выставками в реконструированном музее Мемориального комплекса жертвам репрессий

Он ознакомился с интерактивной выставкой «1944 год. Так это было» о депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию.

Документы, фотографии, работы художников и предметы быта — все они свидетельствуют о судьбе народа, пережившего страшное испытание. В напольных стендах размещены документальные материалы, касающиеся организации высылки — справки и отчеты руководителей НКВД, входивших в оргкомитет по подготовке операции «Чечевица».

В отдельной стеклянной витрине представлен раздел «Немые свидетели депортации», в который вошли личные вещи и предметы быта жертв геноцида. На большой плазменной панели размещены видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие события того времени, а также документальные съемки с воспоминаниями очевидцев. С помощью мультимедийного оборудования стало возможным погрузиться в атмосферу и передать эмоции трагических лет ссылки.

Кроме того, во временном зале представлена фотовыставка «Испытание», тоже посвященная депортации ингушского народа 1944 года. Портреты 44-х ингушей, переживших ссылку, сделаны московским фотографом Дмитрием Беляковым.

В музее функционируют и две постоянные выставки: «Памяти трагических событий осени 1992 года», «Репрессии 1920-1930 годов XX века».

Отметим, что музей Мемориального комплекса жертвам репрессий открыл свои двери для посетителей после реставрации, в рамках программы празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией, по поручению Главы республики.

В залах учреждения проведены ремонтные работы, здесь появились новые интерактивные панели, демонстрационные столы, витрины для картин, интерактивные киоски, электронная рекламная афиша и современное осветительное оборудование.