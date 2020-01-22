Калиматов отметил колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности нового полпреда в СКФО

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Глава региона Махмуд-Али Калиматов уверен, что с назначением бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки на должность полпреда Президента в СКФО улучшится ситуация с соблюдением закона и порядка в регионе.

«Я положительно отношусь к решению Президента России Владимира Владимировича Путина назначить Юрия Яковлевича Чайку на должность полпреда СКФО. Считаю, что данным кадровым решением глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение СКФО для всей страны», — сообщил руководитель региона газете «Ингушетия».

Он отметил, что лично знаком с новым полпредом, подчеркнув, что он очень известный и авторитетный человек, имеет колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности.

По его мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел субъектов Северного Кавказа. Он продолжит курс на укрепление стабильности региона в целом, как политической, так и экономической, и курс на решение сложных социальных проблем.

«Я жду, что вместе с Юрием Яковлевичем к нам придет закон и порядок. Уверен, что новый полпред принесет пользу нашей республике — будут успешно решены задачи социально-экономического развития Ингушетии. Кроме того, мои надежды связаны с тем, что полпред поможет в решении проблем, связанных с безработицей и восстановлением экономики, а также будет способствовать консолидации общества на Северном Кавказе», — добавил Калиматов.

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