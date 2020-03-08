Память

Калиматов от всех ингушей выразил слова соболезнования и поддержки жителям КБР в связи с 76-летием депортации балкарцев

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов от народа Ингушетии выразил слова поддержки жителям Кабардино-Балкарской Республики, которая сегодня вспоминает события 76-летней давности — депортацию балкарского народа.

«Мы искренне соболезнуем всем, кто лишился родных, не сумевших пережить эту трагедию. Наши народы объединяет схожая историческая судьба, а также давние дружеские отношения», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

«От всех ингушей и себя лично желаю Кабардино-Балкарии мира, процветания и благополучия», — отметил Глава республики.

Напомним, рано утром 8 марта 1944 года старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Всего в течение двух часов, все население балкарских сел было погружено в грузовые машины.

Депортации подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, даже прикованные к постели дети, жены. «Вина» депортируемого определялась исключительно его балкарским происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37713 балкарцев.

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