Калиматов от всех ингушей выразил слова соболезнования и поддержки жителям КБР в связи с 76-летием депортации балкарцев

«Мы искренне соболезнуем всем, кто лишился родных, не сумевших пережить эту трагедию. Наши народы объединяет схожая историческая судьба, а также давние дружеские отношения», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

«От всех ингушей и себя лично желаю Кабардино-Балкарии мира, процветания и благополучия», — отметил Глава республики.

Напомним, рано утром 8 марта 1944 года старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Всего в течение двух часов, все население балкарских сел было погружено в грузовые машины.

Депортации подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, даже прикованные к постели дети, жены. «Вина» депортируемого определялась исключительно его балкарским происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37713 балкарцев.