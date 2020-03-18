Калиматов определил главные цели и задачи антикоррупционного управления Ингушетии

«Руководитель региона в соответствии с пунктом 2 статьи 70 Конституции Ингушетии в среду подписал Указ об утверждении положения об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства республики», — сказал собеседник издания.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В начале ноября минувшего года Калиматов назначил одного из победителей первого республиканского конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» Мусу Гагиева начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства. Борец с коррупцией до этого возглавлял аппарат Кабинета министров региона.

По данным Гагиева, в 2019 году за совершение коррупционных правонарушений лишились постов 22 должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления республики и подведомственных им учреждений.

Региональными властями и правоохранительными органами реализуется целый ряд организационных и практических мер, направленных на достижение основных целей и задач по противодействию коррупции.

Кроме того, постоянно принимаются меры по повышению эффективности и качественному расследованию уголовных дел в этом направлении.

Как отмечал глава СУ СКР по региону Андрей Коновод, за прошедший год в производстве ведомства находилось 41 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности, 22 из которых окончены и с обвинительными заключениями направлены в суд.

«Из числа оконченных можно отметить уголовные дела в отношении бывшего руководителя Минтруда и начальника одного из отделов этого же ведомства, экс-министра финансов республики, по фактам нецелевого расходования бюджетных средств», — заявлял Коновод.

Он подчеркнул, что анализ находившихся в производстве уголовных дел свидетельствует о том, что в основном преступления, связанные с хищением бюджетных средств, совершались при строительстве объектов госзаказа, переселении граждан из аварийного жилья, а также выделении земельных участков в органах местного самоуправления.

«Как правило, преступления в сфере строительства совершаются вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, на которых возложены обязанности по осуществлению контроля за ходом строительства. Это свидетельствует о необходимости принятия мер по их профилактике, в частности, усиления внутриведомственного контроля. По каждому уголовному делу дается оценка действиям должностных лиц, принимаются меры по проверке наличия у них совместного с подрядчиком умысла для хищения бюджетных средств», — отметил руководитель главка.

Кроме того, по его данным, следователи возбудили ряд уголовных дел по фактам незаконного выделения земельных участков. В частности, в 2019 году возбуждены и к настоящему времени окончены уголовные дела о незаконном выделении земельных участков должностными лицами администраций Назрани, Сунжи, сельских поселений Барсуки и Мужичи.

По той же статье в производстве находятся дела в отношении сотрудников администрации Магаса и села Экажево.