Карантин

Калиматов объявил карантин из-за коронавируса в школах и детсадах Ингушетии

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Общеобразовательные и дошкольные учреждения со вторника будут закрыты на карантин в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению коронавируса, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

«По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса принято решение о закрытии на карантин всех школ и детсадов в республике с 17 марта», — сказал Калиматов.

Как сообщили изданию родители учащихся школ в Назрани и Сунженском районе, 16 марта количество занятий в учреждениях сокращены.

«Будут ли поводиться уроки с детьми дистанционно, пока нам не сообщили», — отметил один из собеседников.

Предположительно, карантин продлится до конца марта.

Напомним, оперативный штаб Ингушетии по предупреждению распространения коронавируса принял решение о переносе всех массовых мероприятий в честь 250-летия единения с Россией с 17 марта до 1 мая.

Как сообщала пресс-служба Главы и правительства региона, в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению и. о. премьера Владимира Сластенина образован оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур.

В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

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