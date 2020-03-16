Калиматов объявил карантин из-за коронавируса в школах и детсадах Ингушетии

«По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению коронавируса принято решение о закрытии на карантин всех школ и детсадов в республике с 17 марта», — сказал Калиматов.

Как сообщили изданию родители учащихся школ в Назрани и Сунженском районе, 16 марта количество занятий в учреждениях сокращены.

«Будут ли поводиться уроки с детьми дистанционно, пока нам не сообщили», — отметил один из собеседников.

Предположительно, карантин продлится до конца марта.

Напомним, оперативный штаб Ингушетии по предупреждению распространения коронавируса принял решение о переносе всех массовых мероприятий в честь 250-летия единения с Россией с 17 марта до 1 мая.

Как сообщала пресс-служба Главы и правительства региона, в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению и. о. премьера Владимира Сластенина образован оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур.

В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.