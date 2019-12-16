Калиматов объявил 31 декабря выходным днем по просьбе общественников

«Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона», — заявил руководитель субъекта.

По его словам, распоряжение касается и руководителей органов местного самоуправления, которым рекомендовано предусмотреть для своих работников аналогичный порядок предоставления выходного дня.

Частные организации решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме в период праздника.