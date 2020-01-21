Калиматов обсудил вопросы сотрудничества с директором ФСИН России Калашниковым

Предметом разговора были вопросы о взаимодействии уголовно-исполнительной системы с региональными органами государственной власти и институтами гражданского общества, а также поднимался круг вопросов, требующих согласованных действий и совместных решений.

По словам Калашникова, на протяжении многих лет власти Ингушетии и ФСИН эффективно сотрудничают. Реализуются совместные проекты, направленные на поддержание общественного порядка, улучшение условий отбывания наказаний осужденными, повышение социальных гарантий сотрудников.

Директор ФСИН России поблагодарил Главу региона за совместную работу и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

Калиматов пожелал новому руководителю федеральной службы исполнения наказаний успехов в работе, и обещал оказывать необходимую поддержку в усовершенствовании уголовно-исполнительной системы республики.

В рамках визита Калашников осмотрел ОФСИН России по Ингушетии, где ознакомился с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе номер один Карабалака. Руководитель ведомства также проверил материально-бытовые условия несения службы личного состава, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.