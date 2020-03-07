Калиматов обратился к Любимовой с просьбой помочь Ингушетии со строительством драмтеатра

Основной повесткой встречи стал вопрос возведения и реконструкции объектов культуры в Ингушетии. Калиматов обратился к руководителю федерального ведомства с просьбой помочь региону со строительством драматического театра, в который можно будет приглашать на гастроли театральные труппы со всей страны, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также в ходе беседы стороны обсудили создание в регионе колледжа, который мог бы готовить специалистов для работы в учреждениях культуры.