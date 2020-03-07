Культура

Калиматов обратился к Любимовой с просьбой помочь Ингушетии со строительством драмтеатра

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Глава Ингушетии Махмуд Али-Калиматов в ходе рвбочей поездки в Москву встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой и обсудил с ней вопросы реализации в регионе нацпроекта «Культура».

Основной повесткой встречи стал вопрос возведения и реконструкции объектов культуры в Ингушетии. Калиматов обратился к руководителю федерального ведомства с просьбой помочь региону со строительством драматического театра, в который можно будет приглашать на гастроли театральные труппы со всей страны, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также в ходе беседы стороны обсудили создание в регионе колледжа, который мог бы готовить специалистов для работы в учреждениях культуры.

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