Память

Калиматов обратился к карачаевцам со словами поддержки в связи с 77-летием депортации народа

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов от имени ингушского народа и себя лично выразил солидарность Главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову и каждой карачаевской семье, в связи с 77-летием депортации народа в Казахстан и Среднюю Азию.

«Ингуши и карачаевцы разделили участь многих народов Советского Союза, которые также отчасти или полностью подверглись политическим репрессиям. Но ни голод, ни холод, ни болезни и иные тяготы не сломили наш общий дух, и народы выстояли. Мы вернулись на свои земли, сохранив самобытность, культуру, язык и традиции», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он пожелал «братскому народу мира и процветания», подчеркнув: «Пусть обойдут нас всех стороной горе, печали и тревоги!».

Напомним, депортация карачаевского народа началась 2 ноября 1943 года. По различным данным, было выселено около 70 тыс. человек (почти 16 тыс. семей).

Как отмечают исследователи, выселение проводилась в то время, когда подавляющее большинство мужчин воевали в рядах Красной Армии. Поэтому более 50% депортированных составляли дети до 16 лет, более 30% — женщины и около 15% — мужчины, в основном — старики.

Также 23 февраля 1944 года были депортированы ингуши и чеченцы, ряд других народов.

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