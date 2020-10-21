Калиматов не видит необходимости ввести жесткий карантин в Ингушетии из-за коронавируса

«Мы не намерены в ближайшее время вводить массовые ограничения, пока рост контролируемый, ситуация стабильна, и нет опасений в возникновении перегруженности системы здравоохранения и учреждений, на которые ложится основная нагрузка по лечению заболевших Covid-19», — отметил Калиматов.

Глава республики призвал жителей внимательно отнестись к правилам и рекомендациям врачей во избежание заражения. В дальнейшем решения будут приниматься исходя из статистики и изменений эпидситуации в республике.

По данным оперштаба, в Ингушетии функционирует 565 коек, из них 373 койки с кислородом, в том числе 72 реанимационные. В Сунженской центральной районной больнице развернуто 10 коек для беременных женщин. В детской республиканской клинической больнице открыто отделение для детей на 20 коек.

Для увеличения охвата населения тестированием лаборатории Ингушской республиканской клинической больницы, перинатального центра с 5 октября переведены на круглосуточный режим работы, а с 16 октября — и Сунженской центральной районной больницы.

Благодаря этому изменена маршрутизация доставки исследуемого биоматериала. Всего на территории действуют семь лабораторий: лаборатория Роспотребнадзора по республике, две коммерческие и четыре лаборатории медицинских организаций. За последние две недели количество исследований увеличилось более чем в два раза.

Как отметила на заседании министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, увеличение охвата и, соответственно, выявляемости и результативности исследовательской деятельности сказалось на динамике, фиксируемой ежедневной статистикой. Также рост обусловлен началом учебного года и возвращением людей из отпусков, но это, по ее словам, было прогнозируемо.

Основной акцент Минздрав и Роспотребнадзор делали на необходимости соблюдения мер профилактики.

«Любая вирусная инфекция распространяется там, где есть скученность населения — так было всегда при любой болезни. Нельзя забывать о мерах предосторожности и профилактики: обильное теплое питье на протяжении суток, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение гигиены и использование антисептиков», — сообщила министр.

По словам Торшхоевой, самое главное — это соблюдение дистанции, часто упускается этот важный момент, вирус не переносится на большие расстояния. Поэтому дистанцирование является действенным способом профилактики, даже при посещении массовых мероприятий.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», по состоянию на 21 октября в республике всего проведено 99 623 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию. Умерших за сутки двое. Всего жертвами инфекции стал 91 пациент. Выздоровевших 5536 человек.

Карантин в республике объявлен с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

С 10 августа по указу Главы региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при условии соблюдения масочного и дезинфекционного режима.