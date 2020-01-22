Калиматов назначил нового вице-премьера и руководителя Минэкономразвития Ингушетии

«Экс-советник Главы республики Владимир Сластенин занял пост первого заместителя председателя правительства. Лиана Плиева будет исполнять обязанности министра экономики, промышленности и торговли Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что новый вице-премьер окончил Куйбышевский политехнический институт имени Куйбышева, ранее занимал должности руководителя департамента финансов, первого замглавы Самары, а также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.

В ингушском правительстве будет два первых вице-премьера. В сентябре минувшего года первым заместителем председателя правительства стал Михаил Илезов — секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

На посту главы Минэкономразвития Плиева сменила Евгения Макаренко, который в качестве и. о. возглавлял ведомство с середины ноября 2019 года. Он освобождён от должности по собственной инициативе.

Плиева получила высшее образование по специальности «Финансы и кредит» в Российской экономической академии имени Плеханова, по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сочинском государственном университете, является кандидатом экономических наук. Известно, что до утверждения в новой должности она работала в Казначействе города Москвы, имеет опыт работы на различных должностях в Главном управлении Центрального банка РФ по Ингушетии, а также — в постпредстве Ингушетии при Президенте РФ.

Кроме того, указом Главы Ингушетии Батыр Хаматханов утвержден на должности начальника Государственного управления автомобильных дорог региона. Пост руководителя доруправления он занимает с января 2017 года, с сентября 2019 года после роспуска правительства исполнял обязанности начальника «Ингушавтодора».

Ранее сообщалось, что Глава республики в ходе совещания в Магасе предупредил новых вице-премьеров и министров о том, что они назначены с испытательным сроком и им необходимо показать эффективную деятельность на вверенных участках.

«Мы определили испытательный срок для всех без исключения, кому четыре месяца, кому шесть. Я как Глава не буду терпеть, и никакие дружеские, родственные отношения не будут учитываться, если члены правительства не будут выполнять свои регламенты и должностные обязанности», — сказал руководитель региона.

В декабре Глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемых должностей руководителей Минприроды и Министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии Аюпа Албогачиева и Аюпа Галаева после нескольких месяцев работы.