Калиматов напомнил тележурналистам Ингушетии об ответственности перед аудиторией и призвал к объективности

Экскурсии, в ходе которой руководитель региона ознакомился с техническими возможностями каналов, с интересом понаблюдал за рабочим процессом и пообщался с журналистами, провели руководители телерадиокомпаний Берс Евлоев и Белла Альдиева.

В ходе беседы с сотрудниками обсуждались вопросы участия региональных СМИ в освещении мероприятий, поддержки работников медиасферы, формирования информационного пространства в регионе.

Калиматов отметил высокий профессионализм телевизионщиков, преданность своему делу, опыт, при этом призвал коллективы не оставлять стремление к дальнейшему росту, используя для этого все имеющиеся возможности.

Он напомнил об ответственности, которую несут телерадиокомпании перед своей аудиторией, при информировании об общественно-политической, социально-экономической жизни республики, обозначив объективность как приоритет, и рассказал о стратегических задачах, которые стоят перед Ингушетией в ближайшие годы.

В заключение Глава республики пожелал журналистам удачи и творческих успехов в дальнейшей работе, говорится в релизе.

Напомним, ГТРК «Ингушетия» была образована 13 августа 1992 года приказом министра печати и информации России. Первый эфир состоялся 20 декабря 1992 года. Помощь и поддержку в открытии компании оказала Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, а также телерадиовещательная компания «Ставрополье».

В 2010 году было принято решение о создании национального телерадиовещания. Официально НТРК «Ингушетия» начала трансляцию на спутнике «Триколор ТВ» 27 августа 2013 года, хотя пилотный запуск произошел еще 31 мая 2013 года в режиме тестового вещания.