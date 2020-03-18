Профилактика

Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого из-за коронавируса

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил жителей республики, что на данный момент в регионе нет зараженных коронавирусной инфекцией.

«Хочу заверить каждого из вас, что на данный момент в Ингушетии нет зараженных коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб, который я лично возглавляю, принимает все исчерпывающие меры во избежание проникновения вирусного заболевания на территорию нашего региона», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Вместе с тем он еще раз напомнил «об индивидуальной ответственности и выборе каждого»

«Если вы молодой и здоровый, то, скорее всего, не заметите вирус, зато его заметят и серьезно пострадают те, кого вы случайно заразите. Это могут быть ваши пожилые родители, бабушки и дедушки, простые пассажиры в общественном транспорте, оказавшиеся рядом, чьи-то мамы и папы, стоявшие с вами в очереди на кассе в магазине», — отметил руководитель субъекта. ⠀

«Уважаемые земляки, пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и не поддавайтесь панике», — призвал Калиматов.

В то же время Глава Ингушетии сообщил, что каждый день следит за новостями вокруг коронавируса, «потому как сегодня — это не только самая популярная, но и самая тревожная тема в мире».

Он напомнил, что для недопущения проникновения #COVID19 на территорию республики принято решение запретить проведение массовых общественных мероприятий до 1 мая 2020 года.

Также с 17 марта текущего года школы и детские сады закрывают на карантин, а вузы региона и колледжи переходят на дистанционную форму обучения. ⠀

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