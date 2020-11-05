Калиматов напомнил, что за несоблюдение договорных обязательств к подрядчикам будут применены санкции

До конца года в столице республики планируется завершить строительство новой школы на 704 места и ДОУ на 220 мест. Возведение образовательных учреждений осуществляется в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы.

По предварительной оценке у подрядной организации «Инг Трейд» существует риск не уложиться в сроки, предусмотренные контрактом. Руководитель строительной компании Али Тумгоев заверил Главу региона, что отставание будет ликвидировано.

«Если вы нарушите условия контракта, строить вам больше не дадут. И это не все. Правительство будет принимать все меры, чтобы застройщик был привлечен к ответственности, в рамках законодательства — вплоть до исков в суд и внесения строительной компании в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Вы строите для наших жителей, для детей, поэтому главное условие работы остается прежним — социально ответственное поведение застройщиков», — заявил Калиматов.

Он также поручил ускорить процесс благоустройства прилегающей территории, параллельно заниматься вопросами приобретения оборудования для оснащения корпусов.

Строительство второго объекта — детского сада «Солнечный город» в Магасе, завершено согласно контракту до 1 ноября. ДОУ будет введено в эксплуатацию в начале 2021 года после подготовки полного перечня разрешительной документации.

«Там, где подрядчик правильно организовал работы, и результат иной. Руководителям всех заинтересованных ведомств необходимо оказывать всестороннюю поддержку добросовестным строителям, устранять все бюрократические препоны, мешающие соблюдению сроков», — отметил руководитель субъекта.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Микаила Балахоева, в учреждениях будут созданы все условия для всестороннего развития детей.

«И школа, и детский сад будут оборудованы удобной мебелью и современной качественной техникой. Проектом школы предусматривается наличие больших актового и спортивного залов, специальных классов для занятий трудом с раздельным обучением для девочек и мальчиков, библиотеки и профильных аудиторий. А в детском саду, помимо основных помещений, расположатся классы для занятий музыкой, рисованием и лепкой», — отметил руководитель ведомства.

Калиматов рекомендовал Государственной инспекции труда в республике провести внеплановые проверки на предмет соблюдения работодателями, осуществляющими деятельность в сфере строительства, государственных нормативных требований охраны труда и надлежащего оформления с работниками трудовых договоров, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.