Калиматов: «Налоги — это возможность выйти из долговой ямы»
Вопросы собираемости налогов, штрафов и иных платежей, поступающих в бюджет Ингушетии, обсудили в Магасе на совещании под руководством Главы региона. Махмуд-Али Калиматов отметил, что «налоги — это вклад каждого предпринимателя в республику, в возможность нам выйти, наконец, из долговой ямы».
По словам руководителя субъекта, анализ сложившейся практики сбора налоговых поступлений показывает недостаточность усилий по реализации задачи наполнения республиканского бюджета. По его мнению, исполнение всех мер по выходу из бюджетного дефицита, в том числе путем легализации доходов, вывода бизнеса из «теневого» сектора и повышения налоговой дисциплины среди субъектов предпринимательства — цель, стоящая перед всеми органами исполнительной власти, муниципалитетами и, конечно, надзорными управлениями.
«Все приглашенные на совещание, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса России, являются администраторами республиканского бюджета и напрямую влияют на его наполнение. Как вы знаете, в Ингушетии сложилась сложная ситуация с бюджетом, вызванная большой кредиторской задолженностью. Наш сегодняшний вопрос напрямую касается этой проблемы, и решить мы ее должны вместе», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Также он отметил, что, по данным регионального Минфина, по итогам 2019 года поступления в республиканский бюджет возросли на 181%. Вместе с тем объем начисленных в течение первых 9 месяцев текущего года штрафов разительно отличается от объема взысканных. А ряд ведомств, в полномочия и обязанности которых входит надзор в различных отраслях, включая агропромышленную, экологическую, сферу обеспечения безопасности жизнедеятельности и другие, не выносят ни единого штрафа, несмотря на наличие нарушений в подконтрольных областях, что, помимо прочего, напрямую влияет на пополнение бюджета.
В ходе совещания руководитель субъекта указал и на ряд других упущений в части применения санкций.
«За 9 месяцев 2020 года рост ДТП составил 34,2%, числа погибших — 20,7%, числа раненых — 37,4%, а штрафов выписано меньше почти в 2 раза. Не собрана треть штрафов, выписанных по экологическим нарушениям. Беспрецедентно низкая собираемость налогов на добычу полезных ископаемых, земельного и имущественного налогов. Суммарно более 1 млрд руб. начислено, но не истребовано. И это на фоне острейших социальных проблем в республике», — подчеркнул Глава региона.
Руководитель управления ФНС России по Ингушетии Магомед Куштов представил информацию о деятельности ведомства за отчетный период 2020 года, акцентируя внимание на проблемных моментах. Совокупная задолженность бюджетных учреждений составила 869 млн рублей, в том числе задолженность по страховым взносам — 639 млн рублей, по налогу на имущество организаций — 230 млн рублей. За указанный период в адрес 466 руководителей бюджетных организаций направлены информационные письма о наличии у их сотрудников задолженности, а это порядка 19530 должников с общей суммой долга 116,5 млн рублей.
Налоговыми органами ведется работа по выявлению фактов сокрытия налогоплательщиком имущества и денежных средств, за счет которых должны были быть уплачены налоги. На основании собранной информации направляются материалы в СУ СКР по республике. На текущий момент возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств (31,3 млн рублей), а в отношении одного недобросовестного бизнесмена вынесен обвинительный приговор с лишением свободы.
Также в СУ СКР по республике направлено 2 материала выездных налоговых проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел на общую сумму неуплаченных налогов, начисленных пеней и примененных штрафных санкций в сумме 28,1 млн рублей.
«Необходимо обозначить влияние на собираемость налогов такого фактора, как банкротство организации. На начало сентября в процедурах банкротства находится 31 должник, сумма задолженности составляет 368 млн рублей. Из общего числа должников на государственные и муниципальные унитарные предприятия приходится 6 должников на сумму 213,8 млн руб., ООО, ОАО — 16 должников на сумму 154 млн рублей», — сообщил Куштов.
Калиматов рекомендовал усилить работу по урегулированию задолженностей, подчеркнув, что бизнес, организации, лица, которые не осуществляют платежи за предпринимательскую деятельность, используемые земли и прочее, лишают бюджет республики поступлений и буквально обкрадывают население.
«Речь идет о средствах, на которые мы должны содержать социальные объекты, обеспечивать социальную инфраструктуру, поддержку и обслуживание в сфере медицины, образования для различных — и прежде всего малоимущих — слоев населения. Бизнесмены, которые владеют квартирами за пределами Ингушетии, там оформляют их по закону, но почему-то считают возможным поступать иначе по отношению к республике, вести себя безалаберно и неуважительно к своему родному дому. Налоги — это вклад каждого предпринимателя в республику, в возможность нам выйти, наконец, из долговой ямы», — заключил Калиматов.
Он дал поручение составить план по оптимизации и выстраиванию эффективной совместной работы всех ответственных органов, а также ежемесячно информировать его о динамике поступлений налогов, штрафов и иных сумм принудительного взыскания для осуществления его личного контроля.