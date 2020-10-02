По словам руководителя субъекта, анализ сложившейся практики сбора налоговых поступлений показывает недостаточность усилий по реализации задачи наполнения республиканского бюджета. По его мнению, исполнение всех мер по выходу из бюджетного дефицита, в том числе путем легализации доходов, вывода бизнеса из «теневого» сектора и повышения налоговой дисциплины среди субъектов предпринимательства — цель, стоящая перед всеми органами исполнительной власти, муниципалитетами и, конечно, надзорными управлениями.

«Все приглашенные на совещание, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса России, являются администраторами республиканского бюджета и напрямую влияют на его наполнение. Как вы знаете, в Ингушетии сложилась сложная ситуация с бюджетом, вызванная большой кредиторской задолженностью. Наш сегодняшний вопрос напрямую касается этой проблемы, и решить мы ее должны вместе», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также он отметил, что, по данным регионального Минфина, по итогам 2019 года поступления в республиканский бюджет возросли на 181%. Вместе с тем объем начисленных в течение первых 9 месяцев текущего года штрафов разительно отличается от объема взысканных. А ряд ведомств, в полномочия и обязанности которых входит надзор в различных отраслях, включая агропромышленную, экологическую, сферу обеспечения безопасности жизнедеятельности и другие, не выносят ни единого штрафа, несмотря на наличие нарушений в подконтрольных областях, что, помимо прочего, напрямую влияет на пополнение бюджета.

В ходе совещания руководитель субъекта указал и на ряд других упущений в части применения санкций.

«За 9 месяцев 2020 года рост ДТП составил 34,2%, числа погибших — 20,7%, числа раненых — 37,4%, а штрафов выписано меньше почти в 2 раза. Не собрана треть штрафов, выписанных по экологическим нарушениям. Беспрецедентно низкая собираемость налогов на добычу полезных ископаемых, земельного и имущественного налогов. Суммарно более 1 млрд руб. начислено, но не истребовано. И это на фоне острейших социальных проблем в республике», — подчеркнул Глава региона.

Руководитель управления ФНС России по Ингушетии Магомед Куштов представил информацию о деятельности ведомства за отчетный период 2020 года, акцентируя внимание на проблемных моментах. Совокупная задолженность бюджетных учреждений составила 869 млн рублей, в том числе задолженность по страховым взносам — 639 млн рублей, по налогу на имущество организаций — 230 млн рублей. За указанный период в адрес 466 руководителей бюджетных организаций направлены информационные письма о наличии у их сотрудников задолженности, а это порядка 19530 должников с общей суммой долга 116,5 млн рублей.

Налоговыми органами ведется работа по выявлению фактов сокрытия налогоплательщиком имущества и денежных средств, за счет которых должны были быть уплачены налоги. На основании собранной информации направляются материалы в СУ СКР по республике. На текущий момент возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств (31,3 млн рублей), а в отношении одного недобросовестного бизнесмена вынесен обвинительный приговор с лишением свободы.

Также в СУ СКР по республике направлено 2 материала выездных налоговых проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел на общую сумму неуплаченных налогов, начисленных пеней и примененных штрафных санкций в сумме 28,1 млн рублей.

«Необходимо обозначить влияние на собираемость налогов такого фактора, как банкротство организации. На начало сентября в процедурах банкротства находится 31 должник, сумма задолженности составляет 368 млн рублей. Из общего числа должников на государственные и муниципальные унитарные предприятия приходится 6 должников на сумму 213,8 млн руб., ООО, ОАО — 16 должников на сумму 154 млн рублей», — сообщил Куштов.

Калиматов рекомендовал усилить работу по урегулированию задолженностей, подчеркнув, что бизнес, организации, лица, которые не осуществляют платежи за предпринимательскую деятельность, используемые земли и прочее, лишают бюджет республики поступлений и буквально обкрадывают население.

«Речь идет о средствах, на которые мы должны содержать социальные объекты, обеспечивать социальную инфраструктуру, поддержку и обслуживание в сфере медицины, образования для различных — и прежде всего малоимущих — слоев населения. Бизнесмены, которые владеют квартирами за пределами Ингушетии, там оформляют их по закону, но почему-то считают возможным поступать иначе по отношению к республике, вести себя безалаберно и неуважительно к своему родному дому. Налоги — это вклад каждого предпринимателя в республику, в возможность нам выйти, наконец, из долговой ямы», — заключил Калиматов.

Он дал поручение составить план по оптимизации и выстраиванию эффективной совместной работы всех ответственных органов, а также ежемесячно информировать его о динамике поступлений налогов, штрафов и иных сумм принудительного взыскания для осуществления его личного контроля.