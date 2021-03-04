Выборы

Калиматов нацелил парламентариев на то, чтобы выборная кампания в Ингушетии проходила честно и прозрачно

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече в Магасе обсудил с парламентариями республики вопросы развития региона, а также нацелил их на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли честно и прозрачно.

Руководитель республики обсудил с народными избранниками вопросы социально-экономического развития Ингушетии и ряд других принципиальных аспектов, касающихся различных сфер жизнедеятельности органов власти субъекта и повышения качества жизни людей, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов, в частности, считает, что представителям политических партий необходимо активно участвовать в решении проблем граждан.

Также в ходе беседы обсуждалась подготовка к проведению предстоящих осенью выборов.

«В республике традиционно все избирательные кампании проходят на высоком уровне с минимальным количеством нарушений. Мы нацелены на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли так же честно и прозрачно», — сказал Глава Ингушетии, подчеркнув, что представительные органы власти, которые будут сформированы по итогам выборной кампании, должны работать, «опираясь на мнение жителей».

Напомним, единый день голосования состоится 19 сентября 2021 года. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Одновременно с ними в 39 субъектах страны, среди которых и Ингушетия, состоятся выборы в региональные парламенты.

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