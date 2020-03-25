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Калиматов: «Культура — духовная основа общества и страны»

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

В своем обращении он отметил, что сегодня мы чествуем представителей творческих профессий, деятелей искусства, тех, кто служит нелегкому и благородному делу сохранения и приумножения культурного наследия нашего народа.

«Культура — духовная основа общества и страны. Она соединяет времена и поколения, формирует личность человека на основе высоких нравственных ориентиров, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду», — подчеркнул Калиматов.

Он отметил, что благодаря таланту и одухотворенности работников культуры бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение главные ценности: родной язык и литература, народные традиции и культурное наследие, духовный потенциал ингушского народа. Воплощаются в жизнь театральные постановки, созданные на основе классических произведений как великих мастеров слова России, Ингушетии, так и мировой литературы, художественные выставки и экспозиции, новые проекты.

«Велика ваша заслуга в сохранении традиций богатой и самобытной культуры нашего народа, в становлении творческих коллективов. Вы помогаете подрастающему поколению не только раскрыть свои дарования, но и определиться в выборе жизненного пути, прививаете любовь к национальной культуре», — считает руководитель субъекта.

По словам Калиматова, профессиональный праздник работников культуры — замечательный повод выразить им слова благодарности за их каждодневный нелегкий труд, за бесконечную преданность избранному делу.

Глава Ингушетии пожелал творческим людям крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и новых достижений во благо Ингушетии и России.

День работников культуры России отмечается ежегодно 25 марта, в соответствии с указом Президента страны, подписанном в 2007 году. Это — праздник всех людей творческих профессий, к которым относятся не только писатели, поэты, актеры, и художники, но и многие другие, в их числе и библиотекари, и музейные работники.

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