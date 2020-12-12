«С принятием в 1993 году Основного Закона, конституционные нормы прочно утвердились в государственном строительстве и общественной жизни России. Время доказало, что Конституция Российской Федерации — это надежная основа для крепкой государственности, прочный фундамент для проведения грамотной социальной политики, повышения благосостояния народа», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, «весомым шагом на пути упрочения российской государственности стали поправки в Конституцию Российской Федерации, поддержанные российским населением в 2020 году и направленные главным образом на укрепление социальных прав российских граждан».

«Сегодня в нашей республике, как и во всей стране, созданы все необходимые условия для реализации заложенных в Основном Законе прав и свобод человека, развития общественной инициативы: осуществляют свою деятельность политические партии, общественные и религиозные организации. И наш долг — бережно относиться к Основному Закону, свято чтить, уважать и следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям, активно участвовать в строительстве на их основе процветающего правового государства», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал всем «доброго здоровья, благополучия, полной реализации провозглашенных Конституцией Российской Федерации прав и свобод, мира, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества».

Напомним, главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция России, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 миллиона россиян (54,8% от всего числа избирателей).