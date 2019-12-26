«Желания этих детей обязательно сбудутся», — пообещал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель республики, как и другие участники итогового заседания госсовета, присоединились к благотворительной акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной», которая исполняет заветные мечты тяжелобольных детей из разных регионов России.

Таким образом, главы субъектов последовали примеру Владимира Путина, уже осуществившего желание маленького Андрея Кочетова из Ставропольского края лично пообщаться с Президентом России и посетить Красную Поляну.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в интервью журналистам также отметил важность заложенной в 2018 году традиции. «В прошлом году десятки тысяч детей со сложной судьбой и неизлечимыми болезнями стали чуть счастливее. Я считаю, что это меняет не столько жизнь детей, чьи мечты исполняются, сколько жизнь людей, которые их исполняют. Делать подарки гораздо приятнее, чем их получать. Значит, в нашей жизни становится больше радости и счастья», — поделился впечатлениями Кириенко.

Всего для елок с желаниями, размещенных также в федеральных ведомствах и крупных компаниях, собрано в этом году более 7,5 тыс. детских пожеланий со всей страны. Воплощаться в жизнь они будут до конца февраля.

Также Калиматов заметил, что госсовет предполагает серьезную работу. «Есть ощущение того, что обязательно все будет хорошо. И в республике, и в стране. Все у нас получится, ведь мы приложим к этому максимум усилий», — отметил Глава Ингушетии.