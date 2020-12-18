Акция

Калиматов исполнил новогодние желания троих юных жителей республики

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Махмуд-Али Калиматов присоединился к акции «Елки желаний». Он снял с ели, установленной в мраморном зале администрации Главы Ингушетии, три открытки с новогодними желаниями детей.

Десятилетняя Хадижа Бокова из сельского поселения Нестеровское Сунженского района попросила шведскую стенку, необходимую ей для укрепления опорно-двигательной системы. Семилетний Мохмад-Амин Долгиев из сельского поселения Долаково Назрановского района описал свою мечту о цифровом фотоаппарате. Его ровесник из села Нижние Ачалуки Малгобекского района Хамза Яндиев загадал желание о получении в подарок планшета.

Все три желания были исполнены в краткий срок — подарки были доставлены адресатам на дом в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов считает, что «Елка желаний» — очень теплая и добрая традиция, которую нужно поддерживать и распространять.

«Это хорошая инициатива, с удовольствием принимаю в ней участие во второй раз. Она помогает сохранить людям веру в чудо и взаимопомощь, приносит радость не только тем, кто получает подарки, но и дарителям. Призываю всех присоединиться к акции и поддержать детей и пожилых людей. Ведь с каждым добрым делом мир становится лучше! И пусть сбудутся мечты у как можно большего числа людей», — отметил руководитель субъекта.

Благотворительная акция «Елка желаний» в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия-страна возможностей», и проходит уже в третий раз.

Мероприятие направлено на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Присоединиться к «Елке желаний» и исполнить чью-то мечту может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта елкажеланий. рф.

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