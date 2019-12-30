Калиматов исполнил новогодние пожелания четверых юных жителей Ингушетии

7-летний Сайфуллах отправил письмо с просьбой о цифровом фотоаппарате. Он рассказал руководителю республики, что мечтает снимать праздники, радостные моменты в жизни и достичь в этом профессионального уровня. Вручая подарок, Калиматов выразил уверенность в том, что юный фотохудожник добьется своей цели и в будущем, благодаря своему увлечению, получит широкую известность.

«Дерзай, у тебя все получится. Буду счастлив, посетить твою первую выставку», — сказал Глава республики.

Сбылась мечта и маленькой Айны об интерактивной кукле-младенце в натуральную величину, которая развивает в девочках заботливость и ответственность. А 13-летний Мохаммад и 11-летняя Ясмина получили в подарок гаджеты - ноутбук и планшет.

«Вы сейчас в самом подходящем возрасте для обучения цифровой грамотности и языку технологий. Я надеюсь, новая техника поможет вам в учебе и в стремлении стать востребованными специалистами, в профессиях будущего», — отметил Калиматов.

В завершение встречи он провел для детей экскурсию по резиденции Главы Ингушетии.

Напомним, акция «Елка желаний» организована всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Она направлена на исполнение желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Проект поддержал Владимир Путин. В этом году глава российского государства исполнил желание 10-летнего Андрея Кочетова из Ставропольского края, который мечтал лично пообщаться с Президентом и посетить Красную Поляну.