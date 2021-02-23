«На рассвете 23 февраля 1944 года началась самая массовая по численности и жестокости депортация ингушей и чеченцев. Тотальной депортации подверглись и другие народы — карачаевцы, балкарцы, немцы Поволжья, калмыки и крымские татары. Но операция «Чечевица» по выселению почти полумиллиона чеченцев и ингушей стала самой крупной. В результате сталинского геноцида погибло более половины от численности нашего народа. За годы ссылки ингушский народ прошел тяжелые испытания — голод, холод, болезни и потери родных. Женщины, старики и дети старались выжить в тяжелых условиях, в то время, когда лучшие сыны и дочери ингушского народа плечом к плечу с соотечественниками самоотверженно и героически сражались, защищая Родину от фашистских захватчиков, показывая примеры мужества», — говорится в обращении.

Калиматов напомнил, что «после депортации сталинская власть делала все для того, чтобы стереть память об ингушах и вычеркнуть их из списка народов СССР. 7 марта 1944 года Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. Вслед за физической расправой уничтожались культурные и исторические памятники. Сжигались редкие рукописи, книги и архивы, записи фольклорных текстов, литература и периодические издания, в которых упоминались ингуши».

«13 долгих лет в изгнании — каждодневное ожидание возвращения на землю своих отцов и предков. Но это не сломило сильный дух ингушского народа. Он с достоинством преодолел этот самый тяжелый и горький период в его судьбе и выстоял. Победила сила духа, трудолюбие, сплоченность и жизнестойкость, унаследованные от своих предков, и, конечно, вера в торжество справедливости, надежда вернуться на родную землю. Ингуши сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции, самое главное — любовь к своей Родине», — подчеркнул Глава республики.

По его словам, ингуши хранят память о трагических страницах своей истории, помнят имена достойных сыновей и дочерей народа, старшие учат молодежь жить в мире и согласии, быть опорой друг другу и противостоять любым вызовам общества.

«Ингушский народ, переживший эту трагедию, отнюдь не озлобился, он строит мирную созидательную жизнь в единой многонациональной семье народов России. Мы с большой теплотой вспоминаем народы Казахстана, Киргизии и Средней Азии, которые приняли нашу боль, как свою, и протянули руку помощи. В этот скорбный день мы благодарны всем, кто помог нам в этот тяжелый период и оказал всяческую помощь и поддержку», — отметил Калиматов.

«Уважаемые соотечественники! Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пострадал в результате беззакония, склоняем головы перед светлой памятью безвинных жертв депортации, всех, кто не вернулся на родную землю. Выражаем искренние соболезнования их родным и близким», — сказал Глава Ингушетии, пожелав благополучия, добра и мирного неба над головой.