Калиматов и Трутнев обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии

«Обсудили с Юрием Петровичем актуальные для региона социально-экономические вопросы, среди которых сбалансированность бюджета, укрепление экономики, повышение инвестиционной привлекательности республики», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

Калиматов проинформировал Трутнева о достигнутых с момента своего назначения значимых экономических показателях. Он поблагодарил вице-премьера за поддержу мер по развитию Ингушетии, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.