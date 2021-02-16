Власть

Калиматов и Трутнев обсудили вопросы социально-экономического развития Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым.

«Обсудили с Юрием Петровичем актуальные для региона социально-экономические вопросы, среди которых сбалансированность бюджета, укрепление экономики, повышение инвестиционной привлекательности республики», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

Калиматов проинформировал Трутнева о достигнутых с момента своего назначения значимых экономических показателях. Он поблагодарил вице-премьера за поддержу мер по развитию Ингушетии, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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