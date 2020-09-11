Калиматов и Чайка обсудили подготовку к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией в Москве

«В Пятигорске состоялась рабочая встреча полпреда Президента страны в СКФО Юрия Чайки и главы республики Махмуда-Али Калиматова. Отдельной темой беседы стала подготовка к 250-летию единения Ингушетии с Россией», — сказал газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы.

Как было отмечено на встрече, празднование исторического события решено провести 10 октября на территории республики, а 16 октября в столице страны.

Праздничная программа обещает быть насыщенной и зрелищной, в план включены масштабные мероприятия.

Основные торжества пройдут на обновленном центральном стадионе в Сунже. Жителей и гостей республики ждет театрализованное представление, концерт приглашенных артистов, а также выступление всадников и авиашоу. Большой концерт состоится и в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Также планируются Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, регионах России и странах СНГ.

Кроме того, планируется установить большие экраны с прямой трансляцией в муниципальных парках для жителей, которые не смогут попасть на главные площадки проведения торжеств, чтобы каждый смог почувствовать атмосферу и насладиться праздником.

Напомним, событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий. В связи с распространением коронавируса, праздник перенесли на осень.

Чайка и Калиматов также обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также вопросы социально-экономического и общественно-политического развития в регионе.

Глава Ингушетии сообщил о результатах рабочих встреч в правительстве России, в рамках которых достигнуты договоренности для повышения эффективности реализации национальных проектов на территории республики.