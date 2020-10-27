Калиматов и Артюхин обсудили в казначействе России актуальные вопросы исполнения бюджета Ингушетии

В мероприятии приняли участие премьер республики Владимир Сластенин, заместители главы УФК России Эли Исаев, Станислав Прокофьев, Антон Дубовик и руководитель регионального управления казначейства Ильяс Угурчиев. Обсуждались вопросы финансовой дисциплины субъекта, исполнения регионального бюджета УФК по Ингушетии, взаимодействия казначейства России и органов исполнительной власти республики.

Артюхин также продемонстрировал Калиматову и Сластенину работу ситуационного центра казначейства России и рассказал о возможности ежедневного мониторинга руководством республики исполнения регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований с использованием мобильного приложения «Бюджет. РФ».

Глава Ингушетии поблагодарил руководство федерального казначейства за оказываемую помощь в решении ряда актуальных вопросов и объективную оценку проделанной работы, говорится в релизе.