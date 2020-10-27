Бюджет

Калиматов и Артюхин обсудили в казначействе России актуальные вопросы исполнения бюджета Ингушетии

0

В казначействе России прошла рабочая встреча Махмуда-Али Калиматова с руководителем федерального ведомства Романом Артюхиным, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В мероприятии приняли участие премьер республики Владимир Сластенин, заместители главы УФК России Эли Исаев, Станислав Прокофьев, Антон Дубовик и руководитель регионального управления казначейства Ильяс Угурчиев. Обсуждались вопросы финансовой дисциплины субъекта, исполнения регионального бюджета УФК по Ингушетии, взаимодействия казначейства России и органов исполнительной власти республики.

Артюхин также продемонстрировал Калиматову и Сластенину работу ситуационного центра казначейства России и рассказал о возможности ежедневного мониторинга руководством республики исполнения регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований с использованием мобильного приложения «Бюджет. РФ».

Глава Ингушетии поблагодарил руководство федерального казначейства за оказываемую помощь в решении ряда актуальных вопросов и объективную оценку проделанной работы, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершается строительство психоневрологического интерната на 100 мест
Учреждения культуры Ингушетии примут участие в акции «Ночь искусств» дистанционно
В Ингушетии проходит творческий флешмоб ко Дню народного единства
Делегация из Ингушетии представила республику на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений
Цифровой досуг: мультимедийный сервис Wink на Юге выбрали более полутора миллионов человек
Ингушская прокуратура требует закрыть сайты, предлагающие купить краснокнижных животных
Более 1,5 тонны спиртосодержащей продукции изъято правоохранителями Ингушетии у жителя Северной Осетии
В Ингушетии вводят административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм
В Ингушетии 19 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
Работа на опережение: «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты
Жители Ингушетии пожаловались на отсутствие дорожных переходов на ФАД «Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 