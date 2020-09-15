«Эта важнейшая цель может быть достигнута только на основе создания конкурентоспособной экономики. Точками роста должны стать небольшие инновационные предприятия, способные быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынках. Необходимо наращивать привлечение инвестиций во все сферы экономики», — заявил Глава республики, выступая на заседании регионального парламента во вторник, 15 сентября.

Глава Ингушетии считает необходимым вывести сельскохозяйственное производство на современный уровень. Всемерная поддержка должна быть оказана перерабатывающему сектору АПК.

«Будучи в основном аграрной республикой, мы обязаны выйти на максимальное обеспечение продуктами питания населения республики и активно продвигать наши бренды за её пределы. Перед системой образования республики стоит задача всемерного повышения уровня обучения школьников и студентов. Все мы должны отчетливо осознавать, что только качественное образование способно обеспечить успех нашего динамичного развития в долгосрочной перспективе», — отметил Калиматов.

По его мнению, с развитием производственного комплекса параллельно будет обеспечиваться решение ключевых задач — пополнение бюджета республики и снижение напряжённости на рынке труда.

По словам Главы республики, наметившийся перелом в сфере здравоохранения нужно и дальше развивать. Вкладываемые в эту важнейшую отрасль средства должны приносить отдачу в виде роста качества и доступности медицинского обслуживания населения.

Главными условиями реализации задач Калиматов считает дальнейшую стабилизацию общественно-политической обстановки в Ингушетии, обеспечение единства и сплоченности народа. Законодательная и исполнительная ветви власти республики должны работать в тесном взаимодействии.

Махмуд-Али Калиматов призвал депутатов регионального Народного собрания принимать более активное участие в работе расширенных заседаний Кабинета министров, высказывать своё мнение по принимаемым решениям.