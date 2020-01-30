Калиматов будет перечислять часть своей зарплаты в фонд поддержки спорта

«У нас создается фонд поддержки спорта, я напишу заявление, скажу главному бухгалтеру перечислять туда десять процентов моей зарплаты», — сказал Калиматов в ходе пресс-конференции в здании НТРК «Ингушетия».

Он отметил, что в бюджете не хватает средства, для развития спорта, но эти проблему решаются. Оставляют желать лучшего некоторые старые спортивные комплексы.

«Спорт в Ингушетии будет развиваться, будем закладывать многие вещи. Есть новый энергичный руководитель Минспорта Али Дошхоклоев, который старается. Я не буду просить денег для фонда, который не будет строго зациклен на развитии спорта. Это будут добровольные пожертвования людей», — пояснил руководитель республики.

По его словам, работа по созданию фонда завершится в эти дни.