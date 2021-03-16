Власть

Калиматов анонсировал проведение серии выездных совещаний в формате «муниципального часа»

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Махмуд-Али Калиматов анонсировал проведение серии выездных совещаний в формате «муниципального часа» с руководителями администраций городских округов и районов республики. Первое заседание состоялось в Сунженском районе, сообщает пресс- служба Главы и правительства Ингушетии.

По словам руководителя региона, условия проведения подобных встреч продиктованы необходимостью обсуждения на местах ряда вопросов, требующих оперативного решения, и долгосрочных задач, обмена мнениями и практическим опытом между главами муниципалитетов.

Речь идет как о рассмотрении специфических для отдельных территорий тем, так и общих проблем. В частности, к первому блоку для Сунженского района относится вопрос установления зон затопления и подтопления в границах населенных пунктов в целях определения объектов, которым угрожает половодье, регулирования застройки указанных зон.

В то же время во всех муниципалитетах реализуются нацпроекты и госпрограммы развития сельских поселений и городской среды. Всеобщую актуальность имеют земельно-имущественные отношения, задачи, связанные с возведением соцобъектов в соответствии с потребностями, жилищно-коммунальной сферой, определением и соблюдением водоохранных зон, применением природоохранных мер, взаимодействием с ресурсоснабжающими организациями, инфраструктурным развитием, и другие.

«Есть и вопросы, которые нужно решать в тесном сотрудничестве. Например, проблемы водоснабжения в одном районе не решить обновлением трубопровода, если в соседнем муниципалитете коммуникации останутся ветхими. Сеть ведь одна: прорывы в одном месте ведут к перебоям в подаче воды в других. Соответственно, для того, чтобы эти и другие процессы имели высокую эффективность, организовывать их необходимо в четкой координации предпринимаемых действий», — отметил Калиматов.

Отдельной темой выездных совещаний станет исполнение муниципальных бюджетов, анализ соответствия фактически реализованных на местном уровне мероприятий запланированным.

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